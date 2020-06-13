Президент лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов рассказал о предстоящих поединках украинцев. Он считает, что мало кому из соперников удастся нанести поражение украинским боксерам.

Михаил Завьялов рассказал о перспективах боксеров в будущих встречах, сообщают ФАКТЫ.

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Перспектива украинцев

Он думает, что сейчас Ломаченко не сможет победить ни один из соперников. Украинец находится на пике своей формы. Молодые боксеры будут наступать ему на пятки, но еще несколько лет Василий сможет пробыть сильнейшим.

Поделился президент и мнением об Усике. Он признается, что Александр может проиграть в супертяжелом весе только одному боксеру – Тайсону Фьюри. Со всеми другими ему под силу разобраться и переиграть в техническом плане.

Усик – талантливый боксер, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира, первым в истории завоевал трофей Мохаммеда Али. Он по технике, тактике, работе рук соответствует уровню боксера высокого класса.

Фьюри же – боксер, который может победить Усика благодаря своей непредсказуемости. Британец выходит на ринг и не знает, что сделает в следующую секунду. Тайсон – очень неудобный соперник для любого боксера.

Добавим, что следующий поединок Александр Усик проведет против Дерека Чисоры. На Ломаченко же ждет бой с Теофимо Лопесом.