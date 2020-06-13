Український боксер Сергій Гук провів бій на турнірі у Польщі та здобув перемогу над суперником технічним нокаутом у другому раунді. Це другий професіональний поєдинок для українця.

Його суперником був досвідчений 40-річний поляк Дам'ян Лавнічак, повідомляє НОК України у Львівській області на офіційній сторінці у Facebook.

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Перемога у другому раунді

Із перших секунд бою українець володів ініціативою та повністю контролював хід і темп зустрічі.

Він легко рухався рингом. Можна відзначити, що українець виглядав швидким, технічним та агресивним боксером.

У другому раунді Гук збільшив темп і його перевага стала тотальною. Розв'язка бою відбулась у другому раунді. В одній з атак українець завдав потужний лівий боковий в голову і правий боковий по корпусу суперника, той відразу опинився на підлозі. Поляк зумів піднятися, але рефері зупинив поєдинок та зафіксував технічний нокаут.

Українець завдав польському боксеру п'ятої поразки у кар'єрі. Загалом Лавнічак провів 29 поєдинків.

Сергій Гук має дві дострокові перемоги у двох поєдинках. Додамо, що він дебютував на професійному ринзі 7 березня, перемігши ще одного польського ветерана Кшиштофа Роговскі.