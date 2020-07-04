Украинец голом за две минуты в европейском чемпионате помог клубу одержать победу: видео
В матче 5-го тура чемпионата Латвии "Рига" на своем поле уверенно обыграла "Даугаву" со счетом 3:1.
Рига – Даугавлипс 3:1
Голы: Панич, 51, Нколо, 74, Дебелко, 84, (пен.) – Макеев, 90+3
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В основном составе хозяев вышел украинец Вячеслав Шарпар, а на 82-й минуте в игру вступил еще один наш соотечественник Роман Дебелко.
Ему понадобилось всего две минуты, чтобы зажечь свою фамилию на табло. 26-летний форвард заработал пенальти и сам его реализовал.
Видео гола Дебелко
- Таким образом, "Рига" набрала 12 очков после 5 туров и занимает второе место, "Даугавлипс" с 6 пунктами остался седьмым.