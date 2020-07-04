В матче 5-го тура чемпионата Латвии "Рига" на своем поле уверенно обыграла "Даугаву" со счетом 3:1.

Рига – Даугавлипс 3:1

Голы: Панич, 51, Нколо, 74, Дебелко, 84, (пен.) – Макеев, 90+3

Смотрите также: "Шахтер" в матче с 5 голами вырвал победу над "Динамо": видео

В основном составе хозяев вышел украинец Вячеслав Шарпар, а на 82-й минуте в игру вступил еще один наш соотечественник Роман Дебелко.

Ему понадобилось всего две минуты, чтобы зажечь свою фамилию на табло. 26-летний форвард заработал пенальти и сам его реализовал.

Видео гола Дебелко