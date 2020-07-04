Українець голом за дві хвилини в європейському чемпіонаті допоміг клубу здобути перемогу: відео
У матчі 5-го туру чемпіонату Латвії "Рига" на своєму полі впевнено обіграла "Даугаву" з рахунком 3:1.
Рига – Даугавліпс 3:1
Голи: Панич, 51, Нколо, 74, Дебелко, 84, (пен.) – Макєєв, 90+3
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В основному складі господарів вийшов українець В'ячеслав Шарпар, а на 82-й хвилині в гру вступив ще один наш співвітчизник Роман Дебелко.
Йому знадобилося всього дві хвилини, щоб засвітити своє прізвище на табло. 26-річний форвард заробив пенальті і сам його реалізував.
Відео голу Дебелка
- Таким чином, "Рига" набрала 12 очок після 5 турів та посідає друге місце, "Даугавліпс" з 6 пунктами залишився сьомим.