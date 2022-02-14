Гол в дебютном матче

Футболисты латвийского клуба наколотили в ворота соперника пять голов. Два из них были забиты в первом тайме, пишет 24 канал.

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На 22-й минуте счет в матче удвоил украинский нападающий Александр Филиппов. Футболист сместился ближе к центру ворот и с линии штрафной нанес удар. Голкипер неуверенно сыграл в рамке своих владений, после чего мяч залетел в сетку.

К слову. Филиппов уже в дебютном матче за Ригу отличился голом.

Еще три мяча влетели в ворота российской Родины во втором тайме. Рига разгромила соперника со счётом 5:0.

Что известно о Филиппове в Риге

Александр Филиппов выступает за Ригу на правах аренды. Его контракт принадлежит бельгийскому Сент-Трюйдену.

Аренда форварда рассчитана до конца декабря 2022 года.

Видео полного матча Риги (гол Филиппова с 23:24)