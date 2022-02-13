Малиновский домашний матч против Ювентуса начал на скамейке для запасных, сообщает 24 канал.

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Вышедший на поле украинец уже после перерыва – на 60-й минуте он заменил Муриэля.

А на 76-й минуте Малиновский открыл счет в этой встрече. Аталанта получила право на штрафной, и Фройлер откатил под удар Малиновскому. Руслан мощно пробил в верхний дальний угол ворот.

Как Войцех Щенсны ни пытался в прыжке добраться до мяча, ему это не удалось.

Видео гола Малиновского

Правда победить благодаря этому голу Аталанте тоже не судилось. Уже в компенсированное арбитром время Данилу спас Ювентус от поражения, отличившись после подачи с углового.