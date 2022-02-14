Гол у дебютному матчі
Футболісти латвійського клубу наколотили у ворота суперника п'ять голів. Два з них були забиті у першому таймі, пише 24 канал.
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На 22-й хвилині рахунок у матчі подвоїв український нападник Олександр Філіппов. Футболіст змістився ближче до центру воріт та з лінії штрафного завдав удару. Голкіпер невпевнено зіграв у рамці своїх володінь, після чого м'яч залетів у сітку.
Ще три м'ячі влетіли у ворота російської Родіни у другому таймі. Рига розгромила суперника з рахунком 5:0.
Що відомо про Філіппова у Ризі
- Олександр Філіппов виступає за Ригу на правах оренди. Його контракт належить бельгійському Сент-Трюйдену.
- Оренда форварда розрахована до кінця грудня 2022 року.
Відео повного матчу Риги (гол Філіппова з 23:24)