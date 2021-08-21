Як Фельфнер виборював медаль

До фіналу відібралися 12 найкращих атлетів за підсумком кваліфікації. Фельфнер вийшов до фіналу з другим результатом – 77,15 метра.

Дивіться також Одразу дві українки стали чемпіонками Європи з боксу, перемігши у фіналі росіянок

У змаганнях за медалі українець не зміг повторити кваліфікаційний результат, який забезпечив би йому "золото", але все одно втримався на другій позиції.

У спортсменів було по шість спроб, з яких до заліку йшла найкраща. Медаль Артур забезпечив уже в першій спробі. Фінал він розпочав із 76,31 метра та надалі зумів перевершити цей результат лише в четвертій спробі, де додав усього один міліметр. Результату 76,32 йому вистачило для "срібла".

Ця медаль стала його дебютною на світових першостях. А для України – першою на чемпіонатах світу U20 за 15 років. Востаннє чоловічу нагороду в метанні списа на такому рівні завойовував Роман Авраменко – в 2006 році. Серед жінок "золото" в цій дисципліні в 2018 році виграла українка Аліна Шух.

Результати