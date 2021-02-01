В рамках 18-го тура чемпионата Венгрии Залаэгерсег дома сыграл в результативную ничью с Пакшем 4:4.

Источник: 24 канал

Залаэгерсег – Пакш 4:4

Голы: Сепе, 6, Фаворов, 46, Бабати, 78, Кенивеш, 83 – Богнар, 30, Ган, 37, Сабо, 74, Папп, 90+4

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Второй гол хозяев в этом поединке забил хавбек Артем Фаворов. Украинский полузащитник поразил ворота соперника на 46-й минуте встречи.

В нынешней кампании чемпионата Венгрии 26-летний Фаворов провел 14 матчей, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча.

Благодаря этой ничьей Залаэгерсег набрал 22 очка и поднялся на 8 место, Пакш с 25 пунктами расположился на шестой строчке.

Видео гола Фаворова