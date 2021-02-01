В рамках 18-го туру чемпіонату Угорщини Залаегерсег вдома зіграв у результативну нічию з Пакшем 4:4.

Джерело: 24 канал

Залаегерсег – Пакш 4:4

Голи: Сепе, 6, Фаворов, 46, Бабаті, 78, Кенівеш, 83 – Богнар, 30, Ган, 37, Сабо, 74, Папп, 90+4

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Другий гол господарів у цьому поєдинку забив хавбек Артем Фаворов. Український півзахисник вразив ворота суперника на 46-й хвилині зустрічі.

У нинішній кампанії чемпіонату Угорщини 26-річний Фаворов провів 14 матчів, в яких записав на свій рахунок 3 забиті м'ячі.

Завдяки цій нічиїй Залаегерсег набрав 22 очки та піднявся на 8 місце, Пакш з 25 пунктами розташувався на шостій сходинці.

Відео голу Фаворова