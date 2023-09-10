Украинский боксер брутальным нокаутом одержал десятую победу в карьере: видео
10 сентября 2023, 12:05Читати новину українською
Непобежденный украинский боксер Егор Великовский провел поединок в рамках вечера бокса в Мюнхене. 23-летний проспект одержал свою очередную победу.
Соперником нашего боксера был опытный венесуэлец Омар Гарсия. 8-раундовый поединок состоялся в лимите полутяжелого веса (до 79,4 кг), пишет 24 Канал.
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В поединке доминировал 23-летний боксер из Николаева. Эффектную точку в бою Егор поставил в последнем 8-м раунде. Украинец провел комбинацию, которую завершил правым прямым в челюсть. Андердог не ожидал такого удара и оказался на конвасе. Рефери остановил поединок и зафиксировал победу Великовского техническим нокаутом.
Видео нокаута
- Эта победа стала 10-й в профессиональной карьере Великовского. В 6 поединках Егор одержал досрочные победы.
- Венесуэлец Гарсия проиграл 10-й поединок. 33-летний боксер в своем послужном списке одержал 18 побед, 15 из которых нокаутом.