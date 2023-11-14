Мудрик подвинься: 19-летний украинец попал в топ-10 дриблеров АПЛ
Источник:ФК Брентфорд
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк попал в престижный рейтинг по итогам 12-го тура АПЛ. Игрок молодежной сборной Украины проводит дебютный сезон в Премьер-лиге.
В субботу, 11 ноября, состоялся матч 12-го тура АПЛ, в котором Ливерпуль победил Брентфорд со счетом 3:0. Во втором тайме на замену вышел украинский хавбек "пчел" Егор Ярмолюк.
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Перспективное начало
За 18 минут игрового времени Ярмолюк совершил 4 удачные попытки обыгрыша соперника. Это позволило украинцу попасть в список лучших дриблеров 12-го тура английской Премьер-лиги. Егор занял почетное 6 место. Очень хороший результат для футболиста, так мало проведшего времени на поле.
Отметим, что статистический портал SofaScore поставил Ярмолюку вторую лучшую оценку в команде – 7,4. Высший балл только у голкипера "пчел" Марке Феккена – 8 баллов.
11-й украинец в АПЛ
- Напомним, что Егор Ярмолюк пополнил состав Брентфорда летом 2022 года. Боссы английского клуба заплатили Днепру-1 за трансфер талантливого полузащитника 1,5 миллиона евро.
- Однако весь прошлый сезон Егор провел в составе дублеров. Лишь однажды Ярмолюк появился в составе главной команды в матче Кубка английской лиги.
- В начале сезона 2023/24 19-летнего украинца перевели в основу. 21 октября состоялся дебют Егора в Премьер-лиге, где он стал 11-м украинским легионером.
- На счету Ярмолюка уже 4 матча в АПЛ и 1 в Кубке лиги, но результативных действий пока нет.
- Трансферная стоимость Ярмолюка составляет 1 млн. евро.