Мудрик подвинься: 19-летний украинец попал в топ-10 дриблеров АПЛ

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк попал в престижный рейтинг по итогам 12-го тура АПЛ. Игрок молодежной сборной Украины проводит дебютный сезон в Премьер-лиге.

В субботу, 11 ноября, состоялся матч 12-го тура АПЛ, в котором Ливерпуль победил Брентфорд со счетом 3:0. Во втором тайме на замену вышел украинский хавбек "пчел" Егор Ярмолюк.

Читайте также Миколенко – ужас для соперников: украинец из Эвертона стал рекордсменом АПЛ – голевое видео

Перспективное начало

За 18 минут игрового времени Ярмолюк совершил 4 удачные попытки обыгрыша соперника. Это позволило украинцу попасть в список лучших дриблеров 12-го тура английской Премьер-лиги. Егор занял почетное 6 место. Очень хороший результат для футболиста, так мало проведшего времени на поле.

Отметим, что статистический портал SofaScore поставил Ярмолюку вторую лучшую оценку в команде – 7,4. Высший балл только у голкипера "пчел" Марке Феккена – 8 баллов.

11-й украинец в АПЛ