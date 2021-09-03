Украинец Дубров – трехкратный призер Паралимпиады-2020 по плаванию

Денис Дубров размочил новый десяток наград Украины в Токи. Украинский пловец завоевал "бронзу", которая стала 91 медалью для страны на Паралимпиаде-2020.

Третья медаль Дуброва в Токио

Денис Дубров пополнил украинскую копилку бронзовой наградой. Пловец финишировал третьим в заплыве на 100 метров баттерфляем.

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Очень интересная и жаркая борьба была на этой дистанции в классе S8. Самым расторопным в заплыве оказался американец Роберт Грисволд, который получил свое второе "золото" Паралимпиады-2020.

Вторым стал представитель Китая Ян Фэн. Денис Дубров – бронзовый паралимпийский призер.

Результаты заплыва (100 метров баттерфляем)

1. Роберт Грисволд (США) – 1:02.03

2. Ян Фэн (Китай) – 1:03.20

3. Денис Дубров (Украина) – 1:03.23