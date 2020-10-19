Український боксер Денис Берінчик може отримати шанс завоювати титул WBO, яким до 18 жовтня володів Василь Ломаченко. Берінчик покращив позицію у рейтингу WBO, що в перспективі дасть право битися за титул. Спорт 24 розповідає про шанси Берінчика виграти пояс.

Берінчик у рейтингу WBO

В оновленому рейтингу WBO Берінчик посідає 3-у сходинку. Денис піднявся на одну позицію після перемоги над Віорелом Сіміоном. Про це повідомляє 24 канал.

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Чемпіоном світу за версією WBO став Теофімо Лопес. Лідером рейтингу є Лі Селбі (Великобританія), а на другій сходинці Раян Гарсія (США). Четверте місце в Еммануеля Тагое (Гана).

Берінчик – володар титулу WBO International, який тричі захистив.

Доля титулу залежить від Лопеса

Теофімо Лопес не приховує, що планує змінити вагову категорію. 23-річний американський абсолютний чемпіон світу може відмовитися від усіх титулів і піднятися у вазі.

Таким чином, усі чотири титули (WBO, WBA, WBC, IBF) стануть вакантними і кожна організація окремо вирішуватиме їх долю.

У WBO готували турнір між чотирма лідерами рейтингу – Селбі, Гарсією, Берінчиком й Тагое. Однак міні-турнір вирішили не проводити до бою Ломаченко – Лопес.

Олександр Красюк, промоутер Берінчика, також розповідав, що ситуація з титулом буде залежати від результату бою Ломаченко – Лопес.

У попередньому варіанті турніру за вакантний титул WBO суперником Дениса мав стати Тагое. В іншому півфіналі б зійшлися Селбі й Гарсія.

Відповідно переможці півфіналів зійдуться у вирішальному двобої за чемпіонський пояс. Наразі Берінчику слід дочекатися рішення Лопеса і власне WBO.