Українець Денис Берінчик може битися за титул WBO, який втратив Ломаченко
Український боксер Денис Берінчик може отримати шанс завоювати титул WBO, яким до 18 жовтня володів Василь Ломаченко. Берінчик покращив позицію у рейтингу WBO, що в перспективі дасть право битися за титул. Спорт 24 розповідає про шанси Берінчика виграти пояс.
Берінчик у рейтингу WBO
В оновленому рейтингу WBO Берінчик посідає 3-у сходинку. Денис піднявся на одну позицію після перемоги над Віорелом Сіміоном. Про це повідомляє 24 канал.
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Чемпіоном світу за версією WBO став Теофімо Лопес. Лідером рейтингу є Лі Селбі (Великобританія), а на другій сходинці Раян Гарсія (США). Четверте місце в Еммануеля Тагое (Гана).
Берінчик – володар титулу WBO International, який тричі захистив.
Доля титулу залежить від Лопеса
Теофімо Лопес не приховує, що планує змінити вагову категорію. 23-річний американський абсолютний чемпіон світу може відмовитися від усіх титулів і піднятися у вазі.
Таким чином, усі чотири титули (WBO, WBA, WBC, IBF) стануть вакантними і кожна організація окремо вирішуватиме їх долю.
У WBO готували турнір між чотирма лідерами рейтингу – Селбі, Гарсією, Берінчиком й Тагое. Однак міні-турнір вирішили не проводити до бою Ломаченко – Лопес.
Олександр Красюк, промоутер Берінчика, також розповідав, що ситуація з титулом буде залежати від результату бою Ломаченко – Лопес.
У попередньому варіанті турніру за вакантний титул WBO суперником Дениса мав стати Тагое. В іншому півфіналі б зійшлися Селбі й Гарсія.
Відповідно переможці півфіналів зійдуться у вирішальному двобої за чемпіонський пояс. Наразі Берінчику слід дочекатися рішення Лопеса і власне WBO.