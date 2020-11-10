В греческом АЕКе после возвращения из Украины, где команда сыграла матч 3-го тура Лиги Европы с "Зарей" (4:1), выявлены еще четыре случая заражения коронавирусом.

Вирус обнаружен у украинского защитника Дмитрия Чигринского, а также игроков команды Ставроса Василантонопулоса и Эмануэля Инсуа. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Также заболели и три члена технического персонала клуба.

Вспышка COVID-19 в АЕКе

6 ноября двое членов технического персонала и четверо футболистов греческого АЕКа заразились коронавирусом – это Петрос Манталос, Стратос Сварнас, Нассим Хнид и Евгений Шахов.

Все инфицированные отправлены на самоизоляцию, а командная тренировка была завершена.

Стоит заметить, что в среду в матче Лиги Европы АЕК победил луганскую "Зарю" (4:1), а Манталос, Сварнас и Шахов принимали участие в поединке.