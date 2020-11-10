У грецькому АЕКу після повернення з України, де команда зіграла матч 3-го туру Ліги Європи з "Зорею" (4:1), виявлено ще чотири випадки зараження коронавірусом.

Вірус виявлений в українського захисника Дмитра Чигринського, а також гравців команди Ставроса Васілантонопулоса і Емануеля Інсуа. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Також захворіли і три члени технічного персоналу клубу.

Спалах COVID-19 в АЕКу

6 листопада двоє членів технічного персоналу та четверо футболістів грецького АЕКа заразились коронавірусом – це Петрос Манталос, Стратос Сварнас, Нассім Хнід та Євген Шахов.

Усіх інфікованих відправлено на самоізоляцію, а командне тренування булоскасовано.

Варто зауважити, що у середу в матчі Ліги Європи АЕК переміг луганську "Зорю" (4:1), а Манталос, Сварнас та Шахов брали участь у поєдинку.