15-летний украинский снукерист Юлиан Бойко 5 октября сыграл в групповом раунде турнира Championship League, который проходит в Милтон-Кинсе.

Соперниками украинца в последней группе 32 стали Ли Хан (Китай), Алекс Борг (Мальта) и Джон Эстли (Англия). Матчи игрались из 4 фреймов, пишет 24 канал.

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В первом матче – против англичанина Джона Эстли – счет 2:2. Таким образом Бойко взял как минимум один фрейм на профессиональных соревнованиях в возрасте всего лишь 15 лет и 13 дней – это новый рекорд снукера.

Результаты всех матчей украинца

Юлиан Бойко (Украина) – Джон Эстли (Англия) 2:2

Ли Хан (Китай) – Юлиан Бойко (Украина) 3: 1

(Китай) – Юлиан Бойко (Украина) 3: 1 Алекс Борг (Мальта) – Юлиан Бойко (Украина) 2: 2

Также в этой группе должен был выступать Ронни О'салливан, но шестикратный чемпион мира снялся с турнира накануне игры.