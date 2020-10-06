Украинец Бойко стал самым молодым снукеристом в истории с фреймом
15-летний украинский снукерист Юлиан Бойко 5 октября сыграл в групповом раунде турнира Championship League, который проходит в Милтон-Кинсе.
Соперниками украинца в последней группе 32 стали Ли Хан (Китай), Алекс Борг (Мальта) и Джон Эстли (Англия). Матчи игрались из 4 фреймов, пишет 24 канал.
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В первом матче – против англичанина Джона Эстли – счет 2:2. Таким образом Бойко взял как минимум один фрейм на профессиональных соревнованиях в возрасте всего лишь 15 лет и 13 дней – это новый рекорд снукера.
Результаты всех матчей украинца
- Юлиан Бойко (Украина) – Джон Эстли (Англия) 2:2
- Ли Хан (Китай) – Юлиан Бойко (Украина) 3: 1
- Алекс Борг (Мальта) – Юлиан Бойко (Украина) 2: 2
Также в этой группе должен был выступать Ронни О'салливан, но шестикратный чемпион мира снялся с турнира накануне игры.