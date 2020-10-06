15-річний український снукерист Юліан Бойко 5 жовтня зіграв у груповому раунді турніру Championship League, який проходить в Мілтон-Кінсі.

Суперниками українця в останній групі 32 стали Лі Хан (Китай), Алекс Борг (Мальта) і Джон Естлі (Англія). Матчі гралися з 4 фреймів, пише 24 канал.

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У першому матчі – проти англійця Джона Естлі – рахунок 2:2. Таким чином Бойко взяв як мінімум один фрейм на професійних змаганнях у віці всього лише 15 років і 13 днів – це новий рекорд снукера.

Результати всіх матчів українця

Юліан Бойко (Україна) – Джон Естлі (Англія) 2:2

Лі Хан (Китай) – Юліан Бойко (Україна) 3:1

(Китай) – Юліан Бойко (Україна) 3:1 Алекс Борг (Мальта) – Юліан Бойко (Україна) 2:2

Також у цій групі повинен був виступати Ронні О'Салліван, але шестиразовий чемпіон світу знявся з турніру напередодні гри.