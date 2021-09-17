Украинец и американец в начале поединка обменивались выпадами. Но уже во втором раунде Богачук начал полностью контролировать ход поединка. Сергей наносил сокрушительные удары по корпусу и голове Игбокве, но Рафаэль держался на ногах.
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В концовке 6-го раунда угол бойца не смог выдержать избиения Игбокве и снял американца с поединка. 20-й нокаут в активе Богачука и первое досрочное поражение в пассиве Рафаэля.
Видео победы Богачука
Предыдущий бой украинца
- 26-летний Богачук предыдущий бой провел в середине июля против 33-летнего американца Брэндона Бауе. Украинец мощно нокаутировал соперника в первом раунде.
- Для Богачука это был первый бой после того, как в марте он потерпел обидное поражение от Брэндона Адамса.