Украинец и американец в начале поединка обменивались выпадами. Но уже во втором раунде Богачук начал полностью контролировать ход поединка. Сергей наносил сокрушительные удары по корпусу и голове Игбокве, но Рафаэль держался на ногах.

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В концовке 6-го раунда угол бойца не смог выдержать избиения Игбокве и снял американца с поединка. 20-й нокаут в активе Богачука и первое досрочное поражение в пассиве Рафаэля.

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