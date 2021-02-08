Украинский полузащитник Гента Роман Безус сделал голевой пас в матче 24-го тура чемпионата Бельгии против Эйпена (2:2).

Роман Безус принял участие во втором голе хозяев в этом матче – украинец отдал голевую передачу на форварда Тарика Тиссаудали на 30-й минуте встречи. По итогам хавбек национальной сборной Украины провел на поле 83 минуты.

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Этот ассист стал первым для 30-летнего Безуса в текущем сезоне. Всего в нынешней кампании во всех турнирах Роман провел 21 матч и забил один гол.

В свою очередь другой украинец в составе Гента – Роман Яремчук, отыграл весь поединок, но результативными действиями не отметился.

Гент набрал 33 очка и находится на 12-й позиции. Эйпен – 14-й (32 пункта).

Видео ассиста Безуса