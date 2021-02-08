Український півзахисник Гента Роман Безус зробив гольовий пас у матчі 24-го туру чемпіонату Бельгії проти Ейпена (2:2).

Роман Безус взяв участь у другому голі господарів в цьому матчі – українець віддав гольову передачу на форварда Таріка Тіссаудалі на 30-й хвилині зустрічі. За підсумком хавбек національної збірної України провів на полі 83 хвилини.

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Цей асист став першим для 30-річного Безуса в поточному сезоні. Всього в нинішній кампанії у всіх турнірах Роман провів 21 матч і забив один гол.

У свою чергу інший українець у складі Гента – Роман Яремчук, відіграв весь поєдинок, але результативними діями не відзначився.

Гент набрав 33 очки та перебуває на 12-й позиції. Ейпен – 14-й (32 пункти).

Відео асисту Безуса