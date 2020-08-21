У польському місті Лодзь відбувся турнір зі змішаних єдиноборств. Український боєць Дмитро Побережець нокаутував місцевого бійця Адама Палаша вже у першому раунді.

Перемогу українець святкував на турнірі промоушена Absolute Championship Akhmat під назвою ACA 109 у Польщі. Побережцю вдалось добре розпочати поєдинок, провести потужну комбінацію ударів та святкувати успіх у сутичці, інформує 24 канал.

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Яскрава перемога

Наголосимо, що українець завдав першої поразки в кар'єрі для польського бійця. До цього Адам не знав гіркоти поразок.

Фаворитом зустрічі вважали саме представника Польщі, але інакше думав Побережець. Вже у першому раунді йому вдалось завдяки сильному боковому удару покласти суперника на канвас та завдати ще декілька потужних ударів по супернику. Після чого суддя вирішив зупинити цю сутичку.

Dmitriy Poberezhets successfully debuts in ACA League and finishes undefeated Adam Palasz via 1st round TKO! #ACA109 pic.twitter.com/O6apQtBDq0 — ACAMMA (@ACA_League) August 20, 2020

Підкреслимо, що цей поєдинок проти Адама Палаша був для українця дебютним в лізі АСА.

Що відомо про Дмитра Побережця