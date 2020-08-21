Українець шаленою комбінацією ударів відправив у нокаут непереможного поляка: відео
У польському місті Лодзь відбувся турнір зі змішаних єдиноборств. Український боєць Дмитро Побережець нокаутував місцевого бійця Адама Палаша вже у першому раунді.
Перемогу українець святкував на турнірі промоушена Absolute Championship Akhmat під назвою ACA 109 у Польщі. Побережцю вдалось добре розпочати поєдинок, провести потужну комбінацію ударів та святкувати успіх у сутичці, інформує 24 канал.
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Яскрава перемога
Наголосимо, що українець завдав першої поразки в кар'єрі для польського бійця. До цього Адам не знав гіркоти поразок.
Фаворитом зустрічі вважали саме представника Польщі, але інакше думав Побережець. Вже у першому раунді йому вдалось завдяки сильному боковому удару покласти суперника на канвас та завдати ще декілька потужних ударів по супернику. Після чого суддя вирішив зупинити цю сутичку.
Підкреслимо, що цей поєдинок проти Адама Палаша був для українця дебютним в лізі АСА.
Що відомо про Дмитра Побережця
- Побережець дебютував у ММА ще у 2009 році. На початку 2017 року, після серії швидких та яскравих перемог, підписав контракт з найвпливовішою бійцівською організацією Ultimate Fighting Championship.
- Боєць – чемпіон світу і Європи з панкратіону, чемпіон ZONE FC (Швеція) у важкій вазі, призер чемпіонату світу та Європи з бойового самбо, майстер спорту міжнародного класу з панкратіону та бойового самбо.
- Віцечемпіон командного чемпіонату України М-1 2009 року. Віцечемпіон міжнародного командного кубка зі змішаних єдиноборств PROFC "Кубок Співдружності Націй" 2011 року.
- Володар Кубка України зі змішаних єдиноборств "Grand Prix Ukraine" PROFC.
- Більшу частину своїх перемог здобув нокаутом. Зараз Дмитро на довгій серії вже з 15 перемог поспіль.