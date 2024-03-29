Юный игрок украинского происхождения провел тренировку с основным составом МЮ: фото

Все чаще европейские гранды футбола обращают внимание на украинский рынок. В структуре Манчестер Юнайтед уже есть свой украинский талант по имени Закери Бауманн.

17-летний футболист родился и вырос в Англии, но его родители родом из Коломыи. Недавно юноша заявил о своем желании играть за сборную Украины и сейчас занимается получением украинского гражданства.

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Важный шаг в карьере

Закери Бауманн с раннего детства находится в структуре Манчестер Юнайтед и накануне у него произошло очередное знаковое событие. Игрок дорос до уровня тренировок с основным составом.

"Красные дьяволы" на своем официальном сайте сообщили, что команда вернулась к полноценной тренировочной сессии после паузы на матчи сборных. Клуб выложил фото, на которых видно, что в компании звезд занимается и 17-летний полузащитник Бауманн.



Закери Бауманн провел тренировку с первой командой МЮ / Фото с сайта МЮ



Закери Бауманн тренируется с основой Манчестер Юнайтед / Фото с сайта МЮ

. В нынешнем сезоне центральный полузащитник провел 12 матчей в АПЛ U-18 и 3 поединка в Премьер-лиге 2, в которых забил 2 гола.