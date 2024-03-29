17-річний футболіст народився та виріс в Англії, але його батьки родом з Коломиї. Нещодавно юнак заявив про своє бажання грати за збірну України та наразі займається отриманням українського громадянства.
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Важливий крок у кар'єрі
Закері Бауманн з раннього дитинства знаходиться у структурі Манчестер Юнайтед і напередодні в нього сталася чергова знакова подія. Гравець доріс до рівня тренувань з основним складом.
"Червоні дияволи" на своєму офіційному сайті повідомили, що команда повернулася до повноцінної тренувальної сесії після паузи на матчі збірних. Клуб виклав фото, на яких видно, що в компанії зірок займається й 17-річний півзахисник Бауманн.
Закері Бауманн провів тренування з першою командою МЮ / Фото з сайту МЮ
Закері Бауманн тренується з основою Манчестер Юнайтед / Фото з сайту МЮ