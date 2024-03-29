17-річний футболіст народився та виріс в Англії, але його батьки родом з Коломиї. Нещодавно юнак заявив про своє бажання грати за збірну України та наразі займається отриманням українського громадянства.

Читайте також Українець дебютував за Манчестер Юнайтед U-21 й одразу відзначився красивим голом: відео

Важливий крок у кар'єрі

Закері Бауманн з раннього дитинства знаходиться у структурі Манчестер Юнайтед і напередодні в нього сталася чергова знакова подія. Гравець доріс до рівня тренувань з основним складом.

"Червоні дияволи" на своєму офіційному сайті повідомили, що команда повернулася до повноцінної тренувальної сесії після паузи на матчі збірних. Клуб виклав фото, на яких видно, що в компанії зірок займається й 17-річний півзахисник Бауманн.



Закері Бауманн провів тренування з першою командою МЮ / Фото з сайту МЮ



Закері Бауманн тренується з основою Манчестер Юнайтед / Фото з сайту МЮ

Довідка. У нинішньому сезоні центральний півзахисник провів 12 матчів в АПЛ U-18 та 3 поєдинки у Прем'єр-лізі 2, у яких забив 2 голи.