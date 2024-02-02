17-летний футболист является этническим украинцем. Он родился в семье эмигрантов из Коломыи и недавно забил дебютный гол за Манчестер Юнайтед U-18.

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Украинская кровь дала о себе знать

Юный игрок еще не был заигран ни за одну сборную, поэтому встал вопрос, какую страну хочет представлять воспитанник "красных дьяволов" на международной арене. Он имеет украинский и английский паспорта.

По информации футбольного журналиста Владимира Зверова, полузащитник заинтересован выступать за сборную Украины:

Недавно мне о нем рассказал главный тренер юношеской сборной Украины U-17. Там есть поддержка и желание самого парня играть за Украину. В Манчестер Юнайтед поддержат его, если Закери вызовут в украинскую сборную. Он очень техничный, прекрасно работает с мячом. У этого парня высокий футбольный интеллект.

Отметим, что 17-летний Закери Бауманн дебютировал за Манчестер Юнайтед U-18 в 2023 году. В нынешнем сезоне он провел 9 матчей за команду и забил 1 гол. Из-за рыжих волос и идентичной позиции его сравнивают с легендарным Полом Скоулзом.

Справка. В кампании-2023/2024 "красные дьяволы" имеют полную доминацию в чемпионате U-18, они одержали все победы в 14 матчах. Следующий поединок. в котором может сыграть Закери Бауманн, состоится 10 февраля. В этот день Манчестер Юнайтед будет играть со сверстниками из Дерби, стартовый свисток прозвучит в 14:00.