Шахтер с 2014 года из-за военного вторжения России в Украину покинул родной город Донецк. "Горняки" играли домашние матчи во Львове, Харькове, а с 2020 года – в Киеве.

Источник: Гордон

Игорь Суркис, президент Динамо, которое делит с Шахтером НСК "Олимпийский" в Киеве, рассказал, что мечтает сыграть против "горняков" в Донецке.

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У меня есть мечта, чтобы в нашей стране был мир. Чтобы я мог приехать на одну из лучших арен, которые есть в Украине, на "Донбасс Арену", и обыграть там Шахтер. При 53-тысячном стадионе именно приехать и обыграть их. У меня есть мечта, чтобы Шахтер поехал в свой регион,

– сказал Суркис.

Президент Динамо заявил, что его обвиняют в том, что Шахтер играет в Киеве, ведь якобы он дал возможность "горнякам" играть на "Олимпийском". Суркис отрицает это. "Я ничего никому не давал", – сказал Суркис.

Люди оказались не дома

Президент Динамо уверяет, что был против переезда Шахтера на "Олимпийский". По его словам, с переездом Шахтера на НСК "Олимпийский" стало трудно эксплуатировать поле.

"Но люди оказались не дома. Тем более стадион принадлежит государству. Тем более деньги, которые будут идти на этот стадион, – они будут этот стадион как можно дольше поддерживать", – заявил Суркис.

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Суркис хочет, чтобы Шахтер вернулся в Донецк, а Динамо стало единственной командой, которая играет в Киеве.

По словам президента Динамо, неизвестно где Шахтер будет играть, когда пандемию коронавируса возьмут под контроль. Он предположил, что Шахтер может вернуться в Харьков.

Сейчас "горнякам" не выгодно летать в Харьков из Киева, чтобы проводить матчи при пустых трибунах.

"В таких вещах – глупых, неразумных – не надо нас обвинять, что я кому-то что-то... Я понимаю, если бы я пустил Шахтер играть на нашем динамовском стадионе, и играли бы там и мы, и они – меня можно было бы в этом обвинить. Но обвинить в том, что они играют на государственном стадионе, подписали договор... Это смешно, просто смешно", – резюмировал Суркис.

Внимание. Шахтер летом 2020 года начал проводить домашние матчи в Киеве на НСК "Олимпийский". Шахтер и НСК "Олимпийский" заключили контракт сроком на 3 года.