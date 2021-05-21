В Украине увидят выступление Магучих и Левченко на Бриллиантовой лиге: где и когда

Новый сезон Бриллиантовой лиги начнется 23 мая в Гейтсхеде (Великобритания). Украинские болельщики легкой атлетики смогут увидеть выступления наших спортсменок по телевидению.

Трансляция Бриллиантовой лиги

Наконец сторонники легкой атлетики смогут наблюдать за выступлениями украинок по телевидению. Телеканалы Setanta Sports объявили о подписании эксклюзивного долгосрочного контракта на трансляцию самой престижной легкоатлетической серии Бриллиантовая лига. Соглашение рассчитано на 2021/2024 годы.

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Уже 23 мая легкоатлетки впервые в сезоне Бриллиантовой лиги выйдут в сектор в Гейтсхеде (Великобритания). На соревнования заявились сразу три украинки – Ярослава Магучих, Юлия Левченко (обе – прыжки в высоту) и Ольга Саладуха (тройной прыжок).

Интересно, что Саладуха впервые выйдет в сектор после чемпионата мира-2019, на котором она заняла 5 место и была лучшей среди европейских прыгуний с тройным.

Друзья, есть еще одна хорошая новость для вас! Телеканалы Setanta Sports подписали эксклюзивное долгосрочное соглашение на лучший международный турнир по легкой атлетике Wanda Diamond League на сезоны 2021-2024! Болеем за наших!

– говорится в посте.