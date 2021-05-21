Трансляція Діамантової ліги

Нарешті прихильники легкої атлетики зможуть спостерігати за виступами українок по телебаченню. Телеканали Setanta Sports оголосили про підписання ексклюзивного довгострокового контракту на трансляцію найпрестижнішої легкоатлетичної серії Діамантова ліга. Угода розрахована на 2021/2024 роки.

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Вже 23 травня легкоатлетки вперше у сезоні Діамантової ліги вийдуть у сектор в Гейтсхеді (Велика Британія). На змагання заявились відразу три українки – Ярослава Магучіх, Юлія Левченко (обидві – стрибки у висоту) та Ольга Саладуха (потрійний стрибок).

Цікаво, що Саладуха вийде вперше у сектор після чемпіонату світу-2019, на якому вона посіла 5 місце й була найкращою серед європейських стрибунок з потрійним.

Друзі, маємо ще одну гарну новину для вас! Телеканали Setanta Sports підписали ексклюзивну довгострокову угоду на найкращий міжнародний турнір з легкої атлетики Wanda Diamond League на сезони 2021-2024!Вболіваємо за наших!,

– йдеться у пості.