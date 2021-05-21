Трансляция Бриллиантовой лиги
Наконец сторонники легкой атлетики смогут наблюдать за выступлениями украинок по телевидению. Телеканалы Setanta Sports объявили о подписании эксклюзивного долгосрочного контракта на трансляцию самой престижной легкоатлетической серии Бриллиантовая лига. Соглашение рассчитано на 2021/2024 годы.
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Уже 23 мая легкоатлетки впервые в сезоне Бриллиантовой лиги выйдут в сектор в Гейтсхеде (Великобритания). На соревнования заявились сразу три украинки – Ярослава Магучих, Юлия Левченко (обе – прыжки в высоту) и Ольга Саладуха (тройной прыжок).
Интересно, что Саладуха впервые выйдет в сектор после чемпионата мира-2019, на котором она заняла 5 место и была лучшей среди европейских прыгуний с тройным.
Друзья, есть еще одна хорошая новость для вас! Телеканалы Setanta Sports подписали эксклюзивное долгосрочное соглашение на лучший международный турнир по легкой атлетике Wanda Diamond League на сезоны 2021-2024! Болеем за наших!
– говорится в посте.
- Второй этап Бриллиантовой лиги состоится в Дохе (28 мая). Сезон завершится в сентябре в швейцарском Цюрихе.
- В прошлом году на этапах Лиги украинские легкоатлеты поставили высокую планку. Сразу четверо украинцев побеждали в соревнованиях – Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Андрей Проценко (все – прыжки в высоту), а также Марина Бех-Романчук (прыжки в длину).