Трансляция Бриллиантовой лиги

Наконец сторонники легкой атлетики смогут наблюдать за выступлениями украинок по телевидению. Телеканалы Setanta Sports объявили о подписании эксклюзивного долгосрочного контракта на трансляцию самой престижной легкоатлетической серии Бриллиантовая лига. Соглашение рассчитано на 2021/2024 годы.

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Уже 23 мая легкоатлетки впервые в сезоне Бриллиантовой лиги выйдут в сектор в Гейтсхеде (Великобритания). На соревнования заявились сразу три украинки – Ярослава Магучих, Юлия Левченко (обе – прыжки в высоту) и Ольга Саладуха (тройной прыжок).

Интересно, что Саладуха впервые выйдет в сектор после чемпионата мира-2019, на котором она заняла 5 место и была лучшей среди европейских прыгуний с тройным.

Друзья, есть еще одна хорошая новость для вас! Телеканалы Setanta Sports подписали эксклюзивное долгосрочное соглашение на лучший международный турнир по легкой атлетике Wanda Diamond League на сезоны 2021-2024! Болеем за наших!

– говорится в посте.