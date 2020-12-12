Министерство молодежи и спорта Украины намерено почти в три раза увеличить государственные расходы на спорт и физическую культуру в период с 2020-го по 2024 год.

Глава министерства Вадим Гутцайт в своем фейсбуке подвел итоги заседания, подчеркнув основные моменты.

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Несмотря на Всемирную пандемию, наша команда не останавливала обороты. Мы возобновили тренировочные сборы и соревновательный процесс еще с мая месяца. Из-за этой болезни было перенесено или отменено много крупных спортивных событий. В частности, и самое знаковое для спортивного мира – Олимпийские игры. Но нам удалось провести в Украине ряд международных соревнований и Чемпионат Европы по художественной гимнастике.

"Команда Министерства сделала мощные шаги для развития спортивной инфраструктуры. Стартовал проект Президента Украины по созданию 25 спортивных "магнитов" во всех областях Украины. На сегодня уже введено в эксплуатацию 6 таких, а до конца года еще 4 будут открыты. Отдельно хочу отметить, что в следующем году нас ожидает рекордный бюджет – почти 7,8 млрд грн", – написал Гутцайт.

Также ранее Вадим Гутцайт сообщал, что на спортивную инфраструктуру в Украине идет много денег, но нужны миллиарды гривен.

К слову. Бюджет министерства молодежи и спорта Украины в 2020 году составил 2,6 млрд гривен.