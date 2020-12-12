Міністерство молоді та спорту України має намір майже в три рази збільшити державні витрати на спорт і фізичну культуру в період з 2020-го по 2024 рік.

Глава міністерства Вадим Гутцайт у своєму фейсбуці підвів підсумки засідання, підкресливши основні моменти.

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Незважаючи на всесвітню пандемію, наша команда не зупиняла оберти. Ми відновили тренувальні збори та змагальний процес ще з травня місяця. Через цю хворобу було перенесено або скасовано багато великих спортивних подій. Зокрема, й найзнаковішу для спортивного світу – Олімпійські ігри. Але нам вдалось провести в Україні ряд міжнародних змагань та Чемпіонат Європи з художньої гімнастики.

"Команда Міністерства зробила потужні кроки для розбудови спортивної інфраструктури. Стартував проєкт Президента України щодо створення 25 спортивних "магнітів" у всіх областях України. На сьогодні вже введено в експлуатацію 6 таких, а до кінця року ще 4 будуть відкриті. Окремо хочу зазначити, що наступного року на нас очікує рекордний бюджет – майже 7,8 млрд грн", – написав Гутцайт.

Також раніше Вадим Гутцайт повідомляв, що на спортивну інфраструктуру в Україні йде багато грошей, але потрібні мільярди гривень.

До слова. Бюджет міністерства молоді та спорту України в 2020 році становив 2,6 млрд гривень.