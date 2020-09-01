Як мінімум чотири матчі плей-офф Української хокейної ліги відбудуться з глядачами. Заповнити дозволили половину місць на льодовій арені "Альтаїр" у Дружківці, а також "Айсберг" в Кременчуці.

Інформацію про матчі з глядачами опублікували два хокейні клуби – "Кременчук" та "Донбас". Перші свій матч зіграють 1 вересня. А продаж квитків розпочали лише 31 серпня. За день до матчу розпочав продаж квитків і "Донбас", ігри якого на домашній арені заплановані на 2 та 3 вересня.

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Як переконують у ХК "Донбас", матч з глядачами відповідає вимогам та рекомендаціям, які надав головний санітарний лікар України щодо проведення масових заходів в Україні в період карантину. Адже Донецька область перебуває в "зеленій зоні".

При цьому дозволено заповнити не більше 50% місць, а глядачі повинні сидіти у шахматному порядку, коли вільними залишаються місця з боків, а також спереду та ззаду. Глядачі на трибунах повинні перебувати в масках та з дотриманням соціальної дистанції.

Хокейні клуби "Дніпро" (Херсон) та "Білий Барс" (Біла Церква), які теж зіграють у плей-офф УХЛ, поки інформації про глядачів на своїх домашніх матчах не публікували.

Відзначимо, що після запровадження карантину в Україні вже відбулися матчі з глядачами. З вболівальниками на трибунах зіграли матчі плей-офф УПЛ. Однак тоді дозволили не більше, аніж 25% глядачів на трибунах. Решта матчі, в тому числі за Суперкубок України 25 серпня, а також гра збірної України проти Швейцарії, яка відбудеться 3 вересня – без вболівальників на трибунах.