Украинская хоккейная лига получила заявку от команды из города Краматорска для участия в новом сезоне чемпионата.

Таким образом в УХЛ уже восемь заявок от клубов на участие в новом сезоне 2020/21: "Белый Барс", "Днепр", "Донбасс", "Краматорск", "Кременчуг", "Ледяные Волки", "Мариуполь", МХК " Сокол ".

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Кроме того, Лига ожидает заявку от харьковского МХК "Динамо", который выступал в прошлом сезоне.

Таким образом в юбилейном сезоне УХЛ могут сыграть 9 команд, три из которых не участвовали в предыдущем розыгрыше – "Краматорск", "Мариуполь" и "Сокол".

Отметим, что новый сезон Украинской хоккейной лиги стартует матчем-открытием 30 сентября 2020 года. С 1 сентября начнется доигрывание плей-офф, в ходе которой определится чемпион сезона 2019/20.