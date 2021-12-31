Луческу признался, что среди жителей Украины есть психоз от возможного вооруженного конфликта с Россией. По словам наставника, это привело к постоянной угрозе.

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"Может ли конфликт с Россией привести к новому коллапсу УПЛ? Кто знает, что будет? Никто не знает! Все ждут, чтобы дела пошли вверх. Страсть людей к футболу постоянно растет. Интерес очень высок! Мое ​​пожелание на следующий год? Давайте избавимся от этой пандемии раз и навсегда! Очевидно, как и от психоза от возможного вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Потому что есть постоянная угроза. Некоторые лидеры сошли с ума", – сказал он.

Также Луческу считает, что такая ситуация негативно влияет на уровень иностранных футболистов и желание легионеров приезжать сюда.

"Все зависит от того, что вы им предлагаете. Молодежь приезжает. Потому что им дают возможность играть, особенно в первых пяти командах, которые могут пробиться в еврокубки", – заявил Мирча.

Луческу и Динамо