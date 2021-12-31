Луческу зізнався, що серед мешканців України є психоз від можливого збройного конфлікту з Росією. За словами наставника, це призвело до постійної загрози.

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"Чи може конфлікт із Росією призвести до нового колапсу УПЛ? Хто знає, що буде? Ніхто не знає! Усі чекають, щоб справи пішли вгору. Пристрасть людей до футболу невпинно зростає. Інтерес дуже високий! Моє побажання на наступний рік? Давайте позбудемось цієї пандемії раз і назавжди! Вочевидь, як і психозу від можливого збройного конфлікту між Україною та Росією. Бо є постійна загроза. Деякі лідери збожеволіли", – сказав він.

Також Луческу вважає, що така ситуація негативно впливає на рівень іноземних футболістів та на бажання легіонерів приїжджати сюди.

"Все залежить від того, що ви їм пропонуєте. Молодь приїжджає. Тому що їм дають можливість грати, особливо у перших п'яти командах, які можуть пробитися до єврокубків", – заявив Мірча.

Луческу та Динамо