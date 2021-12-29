Бухарестское Динамо оказалось в сложном положении – команда идет на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Румынии.

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Именно этот клуб является родным для Мирчи Луческу. И он даже организовал товарищеский матч между киевским и бухарестским Динамо. Теперь же решил помочь, предоставив игроков в аренду.

Румынские СМИ сообщают, что главный тренер бухарестского Динамо Флавиус Стойкан получил список из 12 имен футболистов, которых он может взять в аренду, если они ему будут нужны. Впоследствии стало известно, что речь идет о тех игроках, которые выступают в аренде в одесском Черноморце.

Арендованные в Черноморец

В общем в Черноморце в первой половине сезона выступали сразу 16 игроков, которые арендованы у Динамо. Все они могут покинуть одесский клуб. Причина в том, что "моряки" сменили руководство клуба, которое готово прибегнуть к перестройке команды, отказавшись от арендованных у Динамо игроков.

Именно для того, чтобы они продолжали получать игровую практику, киевское Динамо и готово отдать их в аренду в румынский клуб. Сменить клубную прописку зимой 2022 года могут Георгий Цитаишвили, Владислав Кучерук, Кристиан Биловар, Роман Вантух, Денис Кузик, Даниил Скорко, Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Богдан Белошевский, Евгений Смирный, Ярослав Надольский, Вадим Мащенко, Евгений Исаенко, Владислав Ванат и Даниил Сухоручко.

Следовательно, Флавиус Стойкан будет выбирать именно из этих игроков.