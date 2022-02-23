СНБО с соответствующей просьбой о введении чрезвычайного положения обратился к Верховной Раде, которая и должна проголосовать за решение.
Детальнее СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение по всей стране
При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, при необходимости будет мгновенно введено и военное положение. В то же время такого приказа нет.
Если чрезвычайное положение будет введено, то вполне вероятно, что оно будет действовать 30 суток. Но предусмотрена и возможность его продления еще на 30 суток.
Запреты из-за чрезвычайного положения
В проекте указа о введении чрезвычайного положения в Украине один из пунктов предусматривает "запрет проведения массовых мероприятий". Таким образом, проводить массовые спортивные мероприятия в таких условиях будет невозможно.
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Также предусмотрено "установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где введено чрезвычайное положение".
Все это ставит под угрозу проведение второй части чемпионата Украины по футболу, а также других чемпионатов – по баскетболу, гандболу, волейболу и тому подобное.
По данным Ua-Football, в УПЛ проходят консультации, в ближайшее время будет официальное заявление по поводу возобновления сезона.