СНБО с соответствующей просьбой о введении чрезвычайного положения обратился к Верховной Раде, которая и должна проголосовать за решение.

Детальнее СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение по всей стране

При этом, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, при необходимости будет мгновенно введено и военное положение. В то же время такого приказа нет.

Если чрезвычайное положение будет введено, то вполне вероятно, что оно будет действовать 30 суток. Но предусмотрена и возможность его продления еще на 30 суток.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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Запреты из-за чрезвычайного положения

В проекте указа о введении чрезвычайного положения в Украине один из пунктов предусматривает "запрет проведения массовых мероприятий". Таким образом, проводить массовые спортивные мероприятия в таких условиях будет невозможно.

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Также предусмотрено "установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где введено чрезвычайное положение".

Все это ставит под угрозу проведение второй части чемпионата Украины по футболу, а также других чемпионатов – по баскетболу, гандболу, волейболу и тому подобное.

По данным Ua-Football, в УПЛ проходят консультации, в ближайшее время будет официальное заявление по поводу возобновления сезона.