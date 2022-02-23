РНБО з відповідним проханням про введення надзвичайного стану звертається до Верховної Ради, яка і має проголосувати за відповідне рішення. Про це повідомляє 24 канал.

Детальніше РНБО просить Раду ввести надзвичайний стан по всій країні

При цьому, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, у разі необхідності буде миттєво введений і воєнний стан. Водночас наразі такого наказу немає.

Якщо надзвичайний стан таки буде запровадження, цілком ймовірно, що він діятиме 30 діб. Але передбачено і можливість його продовження ще на 30 діб.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Заборони через надзвичайний стан

У проєкті указу про введення надзвичайного стану в Україні один з пунктів передбачає "заборону проведення масових заходів". Таким чином проводити масові спортивні заходи в таких умовах буде неможливо.

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Також передбачено "встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де запровадження надзвичайний стан".

Все це ставить під загрозу проведення другої частини чемпіонату України з футболу, а також інших чемпіонатів – з баскетболу, гандболу, волейболу тощо.

За даними Ua-Football, в УПЛ наразі проходять консультації, найближчим часом буде офіційна заява з приводу відновлення сезону.