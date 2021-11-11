В Украине покажут церемонию вручения "Золотого мяча"

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в Париже. В Украине можно будет вживую наблюдать за церемонией по телевидению.

Где смотреть вручение "Золотого мяча"

В 2021 году официальным транслятором церемонии "Золотой мяч" стали телеканалы "Футбол 1/2/3". Каналы покажут церемонию в прямом эфире.

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Просмотр каналов "Футбол 1/2/3" доступен на платформе Oll.Tv с подпиской xtra sport inclusive. Стоимость подписки составляет 189 гривен в месяц.

Кто претендует на "Золотой мяч"

В 2020 году France Football отказался вручать "Золотой мяч" на фоне пандемии коронавируса. В этом году France Football все же назовет лучшего футболиста Европы.

За награду поборются сразу 30 футболистов. По мнению букмекеров, больше всего шансов выиграть "Золотой мяч" имеет Лионель Месси с ПСЖ.

В сезоне-2020/2021 нападающий привел Аргентину к победе на Кубке Америки. Его главный конкурент – Роберт Левандовский из Баварии.

В минувшем сезоне форвард выиграл Бундеслигу и забил 41 гол. Левандовский выиграл "Золотую бутсу", став лучшим нападающим Европы.

Предыдущий обладатель "Золотого мяча" – Лионель Месси. Аргентинский футболист шесть раз признавался лучшим игроком Европы, что является рекордом.