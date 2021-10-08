Левандовский против Месси и Роналду

Издание France Football опубликовало список претендентов на получение "Золотого мяча" по итогам 2021 года. Среди 30 номинантов путем голосования 180 журналистов со всей планеты будут определять тройку лидеров.

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Наибольшее представительство имеют два английских клуба – Челси и Манчестер Сити – по 5. У французского ПСЖ на одного меньше – 4.

Среди претендентов есть польский нападающий Роберт Левандовский. Именно лидер Баварии и сборной Польши в прошлом году был главным претендентом на "Золотой мяч", который не вручали. Причина – пандемия коронавируса.

Полный список номинантов

Рияд Марез (Манчестер Сити)

Нголо Канте (Челси)

Эрлинг Голанд (Боруссия Дортмунд)

Леонардо Бонуччи (Ювентус)

Мейсон Маунт (Челси)

Гарри Кейн (Тоттенхэм)

Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ)

Карим Бензема (Реал)

Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)

Николо Барелла (Интер)

Лионель Месси (Барселона/ПСЖ)

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Педри (Барселона)

Лука Модрич (Реал)

Джорджо Кьеллини (Ювентус)

Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)

Лаутаро Мартинес (Интер)

Неймар (ПСЖ)

Симон Кьяер (Милан)

Рубен Диаш (Манчестер Сити)

Роберт Левандовский (Бавария)

Жоржиньо (Челси)

Мохамед Салах (Ливерпуль)

Сезар Аспиликуэта (Челси)

Ромелу Лукаку (Интер/Челси)

Криштиану Роналду (Ювентус/Манчестер Юнайтед)

Жерар Морено (Вильярреал)

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Луис Суарес (Атлетико)

Фил Фоден (Манчестер Сити)

29 ноября определится обладатель "Золотой мяч-2021". Церемония вручения состоится в парижском театре Шатле.