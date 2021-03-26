В Украинской хоккейной лиге сыграли самый длинный матч в истории Украины. Игра длилась 112 минут чистого игрового времени.

Это произошло в матче между Днепром и Краматорском во второй игре четвертьфинала плей-офф УХЛ в четверг, 25 марта.

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На этой стадии турнира для выхода в полуфинал плей-офф надо победить в двух матчах. Краматорск выиграл первый матч. Так что у "щук" некуда было отступать.

В первом периоде шайб заброшенных не было. А точными бросками команды обменялись на экваторе встречи. Сначала Гасников открыл счет и забросил первую шайбу Днепра в текущем плей-офф. А потом сработал один из лучших розыгрышей большинства Лиги – Подзиньш вернул паритет в счете и Краматорск в игру.

Учитывая, что в третьем периоде командам так и не удалось определить победителя, на них ожидал овертайм. Но и здесь обе команды сыграли крайне осторожно, понимая цену ошибки. Судьба поединка решилась только в третьем овертайме. А на гол болельщикам пришлось ждать фактически 75 минут после предыдущего взятия ворот. Победную шайбу на свой счет записал Рузаль Галеев на 112-й минуте.

Видеообзор матча Днепр – Краматорск

Отметим, что этот матч стал самым длинным в истории чемпионатов УХЛ – команды провели более 112 минут чистого игрового времени. Предыдущий рекорд продолжительности матча УХЛ также принадлежал Днепру. В сентябре 2020 года херсонский клуб в овертайме обыграл Донбасс со счетом 3:2. А на площадке обе команды провели 93 минуты и 43 секунд чистого времени игры.

Третий решающий поединок в четвертьфинальной серии плей-офф УХЛ между Краматорском и Днепром состоится 27 марта в 14:00 на домашней арене краматорского клуба.