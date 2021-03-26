В Україні побили рекорд найдовшого хокейного матчу: відео
В Українській хокейній лізі зіграли найдовший матч в історії України. Гра тривала 112 хвилин чистого ігрового часу.
Джерело:УХЛ
Це сталося у матчі між Дніпром та Краматорському у другій грі чвертьфіналу плей-офф УХЛ в четвер, 25 березня.
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На цій стадії турніру для виходу в півфінал плей-офф треба перемогти у двох матчах. Краматорськ виграв перший матч. Тож у "щук" не було куди відступати.
У першому періоді шайб закинутих не було. А влучними кидками команди обмінялися на екваторі зустрічі. Спочатку Гасніков відкрив рахунок і закинув першу шайбу Дніпра в поточному плей-офф. А потім спрацював один з кращих розіграшів більшості Ліги – Подзіньш повернув паритет у рахунку і Краматорськ в гру.
Зважаючи, що в третьому періоді командам так і не вдалося визначити переможця, на них очікував овертайм. Але й тут обидві команди зіграли вкрай обережно, розуміючи ціну помилки. Доля поєдинку вирішилася тільки в третьому овертаймі. А на гол уболівальникам довелося чекати фактично 75 хвилин після попереднього взяття воріт. Переможну шайбу на свій рахунок записав Рузаль Галєєв на 112-й хвилині.
Відеоогляд матчу Дніпро – Краматорськ
Відзначимо, що цей матч став найдовшим в історії чемпіонатів УХЛ – команди провели більш як 112 хвилин чистого ігрового часу. Попередній рекорд тривалості матчу УХЛ також належав Дніпру. У вересні 2020 року херсонський клуб в овертаймі обіграв Донбас з рахунком 3:2. А на майданчику обидві команди провели 93 хвилини та 43 секунд чистого часу гри.
Третій вирішальний поєдинок у чвертьфінальній серії плей-оф УХЛ між Краматорськом та Дніпром відбудеться 27 березня о 14:00 на домашній арені краматорського клубу.
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