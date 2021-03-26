Пришло время узнать, какие команды и игроки сделали чемпионат Украины выдающимся и почему это из ряда вон выходящее событие.

Регулярный сезон УХЛ Париматч 2020/21 во многих стал знаковым в истории украинского хоккея. На карте нашей страны вновь засверкал 12-кратный чемпион киевский Сокол, кроме того в чемпионате дебютировали новосозданные одноимённые команды из Краматорска и Мариуполя.

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Но расширение горизонтов Украинской хоккейной лиги – далеко не главное её качественное изменение. Мы собрали десять ключевых фактов об игроках и командах, которые позволяют посмотреть на УХЛ под совершенно новым углом.

Наиболее результативная команда: Донбасс

Донецкая команда превзошла все ожидания соперников, с огромным отрывом в 10 очков опередив ближайшего соперника Кременчука в борьбе за итоговое первое место в турнирной таблице УХЛ Париматч. По пути к победе в регулярке дончане завоевали наибольшее количество побед в основное время – 34, на шесть больше чем у ближайших преследователей. Более того, подопечные Игоря Чибирева забросили наибольшее количество шайб – 196, на 13 больше чем команда из Полтавской области.

Кроме того, Донбасс превзошёл всех соперников в оборонительной игре, пропустив меньше всего шайб – 69, на 22 меньше чем подопечные Александра Савицкого. Иными словами, Донбасс переиграл принципиальных соперников на всех фронтах.

Больше всего побед в овертайме: Сокол

Легендарный киевский клуб провёл свой дебютный регулярный сезон в Украинской хоккейной лиге, после шестилетней паузы выступлений. 12-кратные чемпионы страны справились с поставленной задачей, пробившись в плей-офф с третьего места. При этом, подопечные Олега Шафаренко всего на шесть очков уступили Кременчуку в борьбе за итоговую вторую строчку турнирной таблицы.

Не исключено, что киевляне могли бы подняться и выше, если бы не любили пощекотать нервы болельщикам игрой в овертайме. В трети своих поединков Сокол и его соперники не могли определить сильнейшего в основное время. Хоккеисты столичной команды одержали больше остальных побед в овертайме – семь, при этом ни разу не уступив. Однозначно, в этом году у Сокола собрался коллектив с характером.

Самое большое число побед по буллитам: Краматорск

Хоккейный клуб из Краматорска – ещё один дебютант УХЛ Париматч, но, в отличие от Сокола, команда была создана аккурат перед стартом сезона. Разумеется, о многогодовой сыгранности коллектива или о какой-либо династии речи идти не может.

А вот в индивидуальном мастерстве хоккеисты клуба могут дать фору многим противникам. Именно это команда из Донецкой области доказала в серии послематчевых дуэлей. Краматорск четырежды соревновался с соперниками в мастерстве исполнения буллитов и во всех случаях оказался сильнее, превзойдя по этому показателю всех противников. Хочется верить, что индивидуальное мастерство игроков в симбиозе с коллективным взаимопониманием в будущем даст свои плоды. Самый молодой коллектив: Белый Барс

Коллектив из Белой Церкви в регулярном сезоне 2020/21 отметился одним из самых незаурядных рекордов. Подопечные Константина Буценко оказались самым молодым коллективом, средний возраст в коллективе – 20 с половиной лет. Примечательно, что Белый Барс также является самой низкой и самой лёгкой командой УХЛ: средний рост игроков клуба – 180 см, а вес – 75 кг.

Кроме того, белоцерковцы – единственная команда лиги, в которой играют исключительно украинские хоккеисты. Тем уникальнее тот факт, что коллектив сумел выполнить план минимум, опередив Ледяных Волков, заняв седьмое место в регулярке и пробившись в плей-офф УХЛ Париматч.

Лучший бомбардир и снайпер: Андрей Сигарёв, Донбасс

От командной статистики перейдём к индивидуальной. Начнём, разумеется, с лучших. Точнее – лучшего нападающего, установившего рекорд сезона 2020/21 по системе гол плюс пас, а также среди чистых снайперов. Речь идёт о нападающем Донбасса Андрее Сигарёве. В регулярном чемпионате УХЛ Париматч 28-летний крайний нападающий так разошелся, что забросил пятую часть всех забитых голов команды – 37 шайб, на шесть больше чем у ближайшего преследователя Андрея Денискина из Краматорска. Прибавим к показателю Сигарёва 25 результативных передач и получим 62 очка за сезон – самый высокий показатель во всей лиге.

Более того, Андрей Сигарёв установил клубный рекорд по числу набранных очков в матчах подряд. В сезоне 2020/21 у нападающего было 12 таких игр к ряду. Ударный сезон для Андрея, что уж сказать.

Самый полезный игрок: Филипп Пангелов-Юлдашев, Донбасс

За звание самого полезного игрока сезона боролись Андрей Денискин из Краматорска и Филипп Пангелов-Юлдашев из Донбасса. Но им стал именно последний. Причём 27-летний защитник дончан опередил своего визави всего на один балл, набрав 42 очка по системе плюс/минус. Это означает то, что в момент нахождения Филипп на льду, его команда чаще всего отличалась в воротах соперников и реже всего пропустила.

Самый результативный защитник: Сергей Дорофеев, Ледяные Волки

Сергей Дорофеев – это Бобби Орр Украинской хоккейной лиги. Защитник Ледяных Волков с 23 заброшенными шайбами и 25 голевыми передачами не просто стал лучшим снайпером и бомбардиром киевской команды. Более того, Дорофеев установил рекорд самого результативного защитника регулярного сезона УХЛ Париматч 2020/21 с 48 очками, опередив ближайшего преследователя Филиппа Пангелова-Юлдашева на невероятных 20 очков. Абсолютно феноменальный показатель для защитника. Волкам сильно повезло с этим игроком.

Лучший ассистент: Андрей Бирюков, Донбасс

Умение отдавать голевые передачи в хоккее ценится едва ли не больше навыка безошибочно реализовывать момент. Вне всякого сомнения, лучше остальных с задачей раздавать результативные передачи в сезоне 2020/21 УХЛ Париматч справился нападающий Донбасса Андрей Бирюков. 29-летний хоккеист ассистировал своим напарникам 46 раз.

Чтобы понять, много ли это или мало, стоит вспомнить лишь один факт: у ближайшего преследователя Олег Шишлянников, также защищающего цвета дончан, на 18 голевых передач меньше. Но учитывая, что этот дуэт выступает в составе одной команды, вопрос о статусе самой результативной команде сезона даже не возникает.

Лучший игрок большинства: Владимир Чердак, Мариуполь

В игре против Мариуполя соперникам не стоит допускать удалений хотя бы по одной причине – в составе команды из Донецкой области выступает Владимир Чердак, который не прощает ошибок соперникам. В сезоне 2020/21 украинский нападающий отметился 10 заброшенными шайбами, из которых 6 были заброшены в большинстве. Судя по всему, капитан Мариуполя уделяет немало времени на тренировках, отрабатывая реализацию численного большинства.

Главный хулиган: Михаэль Фолтин, Ледяные Волки