Представитель Первой лиги Полесья провел первую игру на домашнем стадионе за 16 лет. 26 марта клуб сыграл вничью с Кристаллом в 18-м туре чемпионата.

Таким образом, открылся стадион "Полесье", о необходимости реконструкции которого начали говорить еще в 2005 году.

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За это время успели смениться девять руководителей ОГА, и вот наконец любимая футбольная команда житомирян снова вышла на поле, на котором в последний раз играла 27 ноября 2004 года.

Общая стоимость реконструкции оценивается в размере 167 миллионов гривен.

В последний раз "желто-зеленые" выходили на поле "Полесье" против ФК "Газовик-Скала" из Стрыя 160 месяцев назад. За это время клуб успел получить новое поколение болельщиков, которые теперь смогут болеть за "Полесье" на его домашней арене.

Обновленный стадион "Полесье": фото