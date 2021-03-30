Представник Першої ліги Полісся провів першу гру на домашньому стадіоні за 16 років. 26 березня клуб зіграв внічию з Кристалом в 18-му турі чемпіонату.

Таким чином, відкрився стадіон "Полісся", про необхідність реконструкції якого почали говорити ще в 2005 році.

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За цей час встигли змінитися дев'ять керівників ОДА, і ось нарешті улюблена футбольна команда житомирян знову вийшла на поле, на якому востаннє грала 27 листопада 2004 року.

Загальна вартість реконструкції оцінюється в розмірі 167 мільйонів ​​гривень.

В останній раз "жовто-зелені" виходили на поле "Полісся" проти ФК "Газовик-Скала" зі Стрия 160 місяців тому. За цей час клуб встиг отримати нове покоління вболівальників, які тепер зможуть вболівати за "Полісся" на його домашній арені.

Оновлений стадіон "Полісся": фото