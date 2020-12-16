Футболист отыграл весь матч Лиги чемпионов в маске: фото
33-летний нападающий "Олимпии" из Гондураса Джерри Бенгтсон отыграл ответный матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ против "Монреаль Импакт" в маске.
Как сообщает издание Goal, он делает это, чтобы не заразиться во время поединков и защитить свою семью от коронавируса. Футболист не снимал ее, пока не был заменен на 76-й минуте.
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Еще ничего подобного на футбольных полях, где нет необходимости носить средства индивидуальной защиты, не было.
Тренер Педро Троглио объяснил, что Бенгтсон чувствует себя абсолютно комфортно в маске.
"Это удивительно, поскольку Бенгтсон является единственным футболистом в команде и всем турнире, который играет в маске. Но это ему не мешает, и он продолжает забивать голы", – рассказал наставник команды.
Джерри Бенгтсон в маске / Фото: Instagram 433
В последних четырех матчах он отличился дважды, но в ответном матче против Монреаля ему отличиться не удалось. Несмотря на минимальное поражение со счетом 0:1, Олимпия вышла в следующий раунд благодаря голам, забитым на выезде (2:2 по сумме двух встреч).
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