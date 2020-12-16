33-летний нападающий "Олимпии" из Гондураса Джерри Бенгтсон отыграл ответный матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ против "Монреаль Импакт" в маске.

Как сообщает издание Goal, он делает это, чтобы не заразиться во время поединков и защитить свою семью от коронавируса. Футболист не снимал ее, пока не был заменен на 76-й минуте.

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Еще ничего подобного на футбольных полях, где нет необходимости носить средства индивидуальной защиты, не было.

Тренер Педро Троглио объяснил, что Бенгтсон чувствует себя абсолютно комфортно в маске.

"Это удивительно, поскольку Бенгтсон является единственным футболистом в команде и всем турнире, который играет в маске. Но это ему не мешает, и он продолжает забивать голы", – рассказал наставник команды.



Джерри Бенгтсон в маске / Фото: Instagram 433

В последних четырех матчах он отличился дважды, но в ответном матче против Монреаля ему отличиться не удалось. Несмотря на минимальное поражение со счетом 0:1, Олимпия вышла в следующий раунд благодаря голам, забитым на выезде (2:2 по сумме двух встреч).