Дирекция украинской Премьер-лиги (УПЛ) утвердила даты проведения и время начала матчей 10, 11, 12, 13 туров Favbet Лиги сезона 2020/21 годов. Последние матчи первого круга УПЛ будут сыграны 13-го декабря.

После первого круга команды УПЛ пойдут на отдых. Сезон возобновится матчами в феврале 2021 года. Об этом сообщает 24 канал. Кстати Сыграет ли лидер "Динамо" Шапаренко против "Шахтера": официальное решение УАФ 10-й тур 20 ноября (пятница) Рух – Мариуполь 19:00 21 ноября (суббота) Ингулец – Динамо 14:00 Шахтер – Александрия 17:00 Олимпик – Заря 19:30 22 ноября (воскресенье) Минай – Днепр-1 14:00 Десна – Львов 17:00 Ворскла – Колос 19:30 11-й тур 27 ноября (пятница) Львов – Мариуполь 19:00 28 ноября (суббота) Александрия – Рух 14:00 Динамо – Ворскла 17:00 Днепр-1 – Шахтер 19:30 29 ноября (воскресенье) Минай – Заря 14:00 Колос – Десна 17:00 Ингулец – Олимпик 19:30 12-й тур 5 декабря (суббота) Львов – Ингулец 14:00 Шахтер – Минай 17:00 Мариуполь – Динамо 19:30 6 декабря (воскресенье) Олимпик – Рух 14:00 Десна – Ворскла 17:00 Заря – Днепр-1 17:00 Колос – Александрия 19:30 13-й тур 11 декабря (пятница) Олимпик – Львов 19:00 12 декабря (суббота) Ворскла – Минай 14:00 Динамо – Колос 17:00 Движение – Днепр-1 19:30 13 декабря (воскресенье) Ингулец – Шахтер 14:00 Десна – Мариуполь 17:00 Александрия – Заря 19:30