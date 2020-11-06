Утверждены даты матчей УПЛ до конца 2020 года
Дирекция украинской Премьер-лиги (УПЛ) утвердила даты проведения и время начала матчей 10, 11, 12, 13 туров Favbet Лиги сезона 2020/21 годов. Последние матчи первого круга УПЛ будут сыграны 13-го декабря.
После первого круга команды УПЛ пойдут на отдых. Сезон возобновится матчами в феврале 2021 года. Об этом сообщает 24 канал.
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10-й тур
20 ноября (пятница)
Рух – Мариуполь 19:00
21 ноября (суббота)
Ингулец – Динамо 14:00
Шахтер – Александрия 17:00
Олимпик – Заря 19:30
22 ноября (воскресенье)
Минай – Днепр-1 14:00
Десна – Львов 17:00
Ворскла – Колос 19:30
11-й тур
27 ноября (пятница)
Львов – Мариуполь 19:00
28 ноября (суббота)
Александрия – Рух 14:00
Динамо – Ворскла 17:00
Днепр-1 – Шахтер 19:30
29 ноября (воскресенье)
Минай – Заря 14:00
Колос – Десна 17:00
Ингулец – Олимпик 19:30
12-й тур
5 декабря (суббота)
Львов – Ингулец 14:00
Шахтер – Минай 17:00
Мариуполь – Динамо 19:30
6 декабря (воскресенье)
Олимпик – Рух 14:00
Десна – Ворскла 17:00
Заря – Днепр-1 17:00
Колос – Александрия 19:30
13-й тур
11 декабря (пятница)
Олимпик – Львов 19:00
12 декабря (суббота)
Ворскла – Минай 14:00
Динамо – Колос 17:00
Движение – Днепр-1 19:30
13 декабря (воскресенье)
Ингулец – Шахтер 14:00
Десна – Мариуполь 17:00
Александрия – Заря 19:30
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