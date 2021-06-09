Украине грозит наказание за матч в новой форме на Евро-2020: угрозы россиян

Россия и в дальнейшем продолжает бросать угрозы в сторону сборной Украины из-за новой формы нашей команды. Учитывая, что Санкт-Петербург будет одним из городов, где пройдет Евро-2020, россияне могут перейти от угроз к действиям.

6 июня была представлена ​​форма сборной Украины на Евро-2020. Спереди на ней изображен контур Украины, включая оккупированным Россией Крым, а на спине надпись "Слава Украине!" и "Героям слава!". Это сразу вызвало шквал эмоций у россиян, которые потребовали у УЕФА запретить эту форму. 7 июня в УЕФА заявили, что форма сборной Украины официально согласована для участия в Евро-2020. Но 8 июня российский футбольный союз таки решил направить жалобу в УЕФА на форму сборной Украины за "политическую провокацию".

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Кроме того, в России заявили, что за ношение формы сборной Украины на их территории можно получить тюремный срок – до пяти лет заключения.

Но может случиться так, что сборной Украины предстоит сыграть в Санкт-Петербурге матч Евро-2020. Это произойдет в том случае, если наша команда выйдет из группы в третьего места, а в 1/8 финала выйдет на победителя группы F. В случае победы в этом матче, на четвертьфинал 2 июля "сине-желтым" придется ехать в Россию. И выходить на матч в футболках, которые в России под запретом.

"Если Украина будет играть в России в такой форме, то прецедент возможен. Если такое произойдет, то, в теории, это может нарушить закон. Наша сторона может призвать запретить играть в такой форме. Но до юридических дел не дойдет, никто не будет требовать того, чтобы сборная Украины была дисквалифицирована и так далее. Максимум что может быть – предупреждение о возможных последствия ", – рассказал адвокат Андрей Князев.

Вряд ли Россия предпримет того, чтобы применять к украинским футболистам хоть какие-то методы воздействия. А вот что действительно может сделать РФС – снять сборную России с Евро-2020 в знак протеста против формы сборной Украины. Favbet предлагает коэффициент 20 для тех, кто верит, что россияне на такое пойдут.

Но стоит отметить, что Украина может дойти до финала и ни разу не сыграть в России. Даже если выйдет из группы с третьего места. Ведь с победителем группы F сыграет одна из трех сборных, которые займут третьи места в группе A, B или С. Украина в группе C. Третья команда из этого квартета в 1/8 финала также может сыграть с победителем группы E. И тогда в четвертьфинале сыграть в Риме, а не Санкт-Петербурге.

Но есть вероятность, что сборные Украины и России таки пересекутся лично на Евро-2020. Это точно не будет в Санкт-Петербурге.

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