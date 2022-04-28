Яремчук: В Украине никого не унижают, если кто-то говорит по-русски

Форвард Бенфики откровенно рассказал, на каком языке общаются в его семье. Роман Яремчук публично и в кругу семьи говорит исключительно по-украински, а вот его жена разговаривает суржиком. Что касается ребенка, то футболист общается с сыном на государственном языке.

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Роман Яремчук заверил, что после 24 февраля языковой вопрос в Украине снова "поднялся на уши", когда информационное пространство заполнено провокациями. По мнению нападающего сборной, в стране должен быть только один язык – украинский.

Однако, если кто-то хочет говорить по-русски, то это исключительно его выбор. Яремчук отметил, что многие его друзья из Динамо и Шахтера говорят по-русски. В Украине нет такого момента, чтобы унижали людей, говорящих на языке врага.

Я считаю, что в Украине должен быть один язык – украинский. Это мое видение, которое я всегда соблюдаю. Мое мнение, что наши дети должны изучать только украинский язык, а если ты хочешь общаться на русском, пожалуйста, иди разговаривай – это твой выбор. В Украине никого не унижают, если кто-то говорит по-русски и никогда такого не было,

– сказал Яремчук.

Отметим, что все интервью Яремчук дает исключительно на украинском.

Уже в мае Роман присоединится к расположению сборной Украины, которая приступит к подготовке к игре плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.