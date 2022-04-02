Кравчук: Чувствовал себя очень неудобно

Игрок центра поля Андрей Кравчук рассказал, что не видел других выходов, как покинуть российское Торпедо после того, как Россия напала на Украину. Полузащитник будет временно поддерживать форму в команде Манчестер Сити в возрасте до 23 лет.

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Все благодаря Александру Зинченко, помогшему земляку, с которым пересекался еще в молодежной команде Шахтера.

По словам футболиста, его не поняли бы украинцы, если бы он продолжил свои выступления в стране-агрессоре.

Уход из Торпедо был единственным решением. Я чувствовал себя очень неудобно, в Украине бы меня не поняли, если бы я остался. Не могу поверить в происходящее. ХХІ век, центр Европы. Трудно подобрать слова,

– рассказал Кравчук.

Андрей рассказал, что узнал начало полномасштабного вторжения России в Украину после звонка мамы, которая сказала, что Россия бомбит нашу страну. Кравчук добавил, что ежедневно просматривает новости, происходящие в Украине.

"Он остается и борется"

Кравчук признался, что его брат защищает родную страну от русских.

Я разговариваю со своим братом каждый день. Говорю ему, как горжусь им за то, что он защищает не только нашу семью, но всю страну и украинский народ. Он остается и сражается. Сейчас моя семья в безопасности, но моя мама сказала мне, что все еще слышит взрывы бомб. Я очень волнуюсь,

– рассказал футболист.

Напомним, что вместе с Кравчуком Торпедо покинул другой украинский игрок Александр Каплиенко. Кравчук выступал за российский клуб с февраля 2021 года. За команду провел 22 матча, в которых сделал 3 ассиста.

Сначала войны российский чемпионат покинули многие украинские тренеры и футболисты. Но "кормить" страну-агрессора продолжает Анатолий Тимощук и Иван Ордец. Первый вообще умалчивает о войне в родной Украине, за что уже поплатился.